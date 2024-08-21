Napoli, Neres'i açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, kadrosunu Benfica'dan David Neres ile güçlendirdi.
Napoli, Neres transferi için Benfica'ya 28 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
İtalyan ekibi, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Neres'in sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Neres'in adı transfer döneminde Türkiye'den Beşiktaş ile de anılmıştı.
Napoli, Neres transferi için Benfica'ya 28 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
İtalyan ekibi, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Neres'in sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Neres'in adı transfer döneminde Türkiye'den Beşiktaş ile de anılmıştı.
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