Napoli, Milik'e lisans çıkartmadı

Napoli'de transferi gerçekleşmeyen Arkadiusz Milik'in lisansı çıkarılmadı ve Polonyalı golcü UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.



Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu. Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.



Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.



NAPOLI'NIN SERIE A LİSTESİ



Kaleci: Ospina, Meret, Contini



Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo



Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas



Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens



