Napoli, Milik'e lisans çıkartmadı

Napoli'de transferi gerçekleşmeyen Arkadiusz Milik'in lisansı çıkarılmadı ve Polonyalı golcü UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.
Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu. Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.
Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.
NAPOLI'NIN SERIE A LİSTESİ
Kaleci: Ospina, Meret, Contini
Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo
Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas
Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens
Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu. Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.
Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.
NAPOLI'NIN SERIE A LİSTESİ
Kaleci: Ospina, Meret, Contini
Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo
Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas
Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens