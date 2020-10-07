Napoli, Milik'e lisans çıkartmadı

İtalya Serie A ekibi Napoli'de Arkadiusz Milik'in lisansı çıkartılmadı ve Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Napoli, Milik'e lisans çıkartmadı
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07 Ekim 2020 19:13
Napoli'de transferi gerçekleşmeyen Arkadiusz Milik'in lisansı çıkarılmadı ve Polonyalı golcü UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.

Milik'in adı transfer döneminde Juventus, Roma ve Tottenham gibi takımlarla anılıyordu. Gattuso'nun planları arasında yer almayan Milik, en azından sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

Napoli, UEFA Avrupa Ligi F grubunda Real Sociedad, AZ Alkmaar ve Rijeka ile mücadele edecek.

NAPOLI'NIN SERIE A LİSTESİ

Kaleci: Ospina, Meret, Contini

Defans: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Di Lorenzo

Orta Saha: Demme, Bakayoko, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas

Forvet: Insigne, Llorente, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Mertens



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