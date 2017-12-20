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Napoli kupada da dolu dizgin

Napoli, İtalya Kupası'nda Udinese önünde zorlandı ancak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılıp üst tura çıkmayı başardı.

Kaynak: Sporx.com
Napoli kupada da dolu dizgin
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20 Aralık 2017 00:54
İtalya Kupası son 16 turunda Napoli, taraftarı önünde Udinese ile karşı karşıya geldi. İlk yarısının 0-0 bittiği maçta Napoli, Udinese'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Udinse bu galibiyetle İtalya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 71. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.

İtalya Serie A'da hafta sonu Napoli sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Udinese ise ligde Verona ile karşı karşıya gelecek.

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