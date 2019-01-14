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Napoli, kupada çeyrek finalde!

Napoli, İtalya Kupası'nda Sassuolo'yu 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Napoli, kupada çeyrek finalde!
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14 Ocak 2019 00:41
Napoli, İtalya Kupası'nda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Napoli, Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.

Napoli, bu galibiyetle İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Napoli'ye turu ve galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Milik ve 74. dakikada Ruiz kaydetti.

İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükselen diğer takımlar...

Lazio
AC Milan
Juventus
Fiorentina
Inter



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