Napoli, devre arasında Olympiacos'a transfer olarak ülkesine dönen Konstantinos Manolas'ın boşluğunu doldurabilmiş değil. Devre arasında ilk seçenek olan Fenerbahçe 'den Min-jae Kim transferini bitiremeyen Napoli, sezon sonunda yeniden gerçekleştireceği bu transfer girişimini olumlu sonuçlandırmak istiyor.



Pianeta Napoli'nin haberine göre Napoli, devre arasında Min-jae Kim için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulundu. Fakat o dönemde kiralık olduğu belirtilen teklif, Fenerbahçe tarafından kabul görmedi.



Min-jae Kim transferinde başarısız olan Napoli, Premier Lig'den Axel Tuanzebe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Fakat şimdi sezon sonu için arayışlar yeniden hız kazanmış durumda.



Pianeta Napoli, sezon sonunda başarılı bir stoper olan ve aynı zamanda ayaklarını çok iyi kullanan şeklinde tanımladığı Min-jae Kim'in mutlaka transfer edilmek istendiğini aktarırken Eljif Elmas transferinden gelen iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin de olumlu faktör olabileceğini belirtti.













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