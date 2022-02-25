İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'yi Maradona Stadı'na götürmek için Napoli'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığını iddia etti.



Habere göre, Serie A ekibi, Güney Koreli stoperin transferinde ısrarcı ve oyuncuyu yakından takip ediyor...



Napoli'nin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da belirtildi.



