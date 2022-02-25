Napoli, Kim Min-Jae için ısrarcı!

Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae transferinde ısrarcı ve oyuncuyu yakından takip ediyor...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Napoli, Kim Min-Jae için ısrarcı!
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25 Şubat 2022 10:09
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'yi Maradona Stadı'na götürmek için Napoli'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığını iddia etti.

Habere göre, Serie A ekibi, Güney Koreli stoperin transferinde ısrarcı ve oyuncuyu yakından takip ediyor...

Napoli'nin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da belirtildi. 

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