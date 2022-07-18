Napoli, Kim Min-Jae için geliyor

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Rennes arasındaki yarış sürerken, İtalya'dan çarpıcı bir haber öne sürüldü.



İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Kalidou Koulibaly'nin Chelsea'ye satılmasının ardından Kim Min-Jae'yi transfer listesinin başına yazan Serie A ekibi Napoli, transferi bir an önce bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.



Haberde, Napoli temsilcilerinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Kim Min-Jae ile kesin bir anlaşma sağlayıp transferi bitirmeye çalışacakları belirtildi. Birkaç gün önce Kim Min-Jae transferinde Rennes avantajlı gibi gözükse de Napoli'nin son anda yaptığı atakla bu transferde favori konuma geldiği ifade edildi.



Kim Min Jae geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.







