İtalya Serie A 9. haftasında lider Napoli, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Napoli oldu.



Napoli'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Giovanni Di Lorenzo attı.



Bu sonuçla lider Napoli, Juventus ve Inter'in karşılaşacağı haftada hata yapmadı ve 22 puana yükselere liderliğini sürdürdü. Lecce, 5 puanda kaldı.



Napoli, ligin bir sonraki haftasında Milan deplasmanına gidecek. Lecce, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.



