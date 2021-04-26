İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 2-0 kazandı ve 4. sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attı.Napoli'ye galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Bakayoko ile 13. dakikada Osimhen'den geldi. Torino'da Mandragora, 86. dakikada 2. sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından puanını 66 yapana Napoli, aynı puanlı Juventus'un üzerine çıkarak 4. sıraya yerleşti. Ligde kalma mücadelesindeki Torino ise 4 maç sonra yneilerek 17. ve 18. sıralardaki Cagliari ve Benevento ile aynı puanda averajla 16. sırada yer aldı.Serie A'nın 34. haftasında Napoli evinde Cagliari'yi konuk edecekken, Torino ise Parma ile karşılaşacak.