Napoli, Juventus'u ilk 4 dışına itti!

Napoli, Fiorentina'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Juventus'u ilk 4 dışına itti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli, Juventus'u ilk 4 dışına itti!
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16 Mayıs 2021 15:37
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fiorentina ile Napoli karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Lorenzo Insigne ve 67. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Napoli, bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti ve 3. sıraya yükseldi. Napoli bu galibiyetle birlikte 75 puanlı Juventus'u da ilk 4 dışına itti. Fiorentina ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 39 puanda kaldı.

Napoli, son hafta Verona'yı konuk edecek. Fiorentina ise Crotone deplasmanında ligi tamamlayacak.

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