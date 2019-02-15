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Napoli, İsviçre'den avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Napoli, deplasmanda Zurih'i 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Napoli, İsviçre'den avantajlı döndü
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15 Şubat 2019 00:55
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Napoli, deplasmanda Zurih'i İnsigne, Callejon ve Zielinski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, henüz 11 dakikada Loranzo İnsigne'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi.

21. dakikada Napoli'de sahneye Jose Callejon çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 77'yi gösterdiğide Piotr Zielinski, takımı adına 3. golü bulan isim oldu.

83. dakikada Benjamin Kololli, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Mücadelenin rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Napoli'de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:55.





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