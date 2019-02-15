UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Napoli, deplasmanda Zurih'i İnsigne, Callejon ve Zielinski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, henüz 11 dakikada Loranzo İnsigne'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi.
21. dakikada Napoli'de sahneye Jose Callejon çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Dakikalar 77'yi gösterdiğide Piotr Zielinski, takımı adına 3. golü bulan isim oldu.
83. dakikada Benjamin Kololli, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Mücadelenin rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Napoli'de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:55.
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Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan ekibi, henüz 11 dakikada Loranzo İnsigne'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi.
21. dakikada Napoli'de sahneye Jose Callejon çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Dakikalar 77'yi gösterdiğide Piotr Zielinski, takımı adına 3. golü bulan isim oldu.
83. dakikada Benjamin Kololli, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Mücadelenin rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Napoli'de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:55.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın