Napoli ilk yarıda yarı final biletini aldı

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Napoli, sahasında Spezia'yı konuk etti.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 4-2 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.
Maçın henüz 5. dakikasında Koulibaly'nin golüyle öne geçen Napoli, 20. dakikada Lozano, 30. dakikada Politano ve 40. dakikada Eljif Elmas'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Spezia gol aramaya başladı. Konuk ekip aradığı golü 71'de Gyasi ile bulurken 73'te Acampora ile skoru 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından tur atlayan Napoli'nin yarı finaldeki rakibi Atalanta oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 4-2 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.
Maçın henüz 5. dakikasında Koulibaly'nin golüyle öne geçen Napoli, 20. dakikada Lozano, 30. dakikada Politano ve 40. dakikada Eljif Elmas'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Spezia gol aramaya başladı. Konuk ekip aradığı golü 71'de Gyasi ile bulurken 73'te Acampora ile skoru 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından tur atlayan Napoli'nin yarı finaldeki rakibi Atalanta oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak.