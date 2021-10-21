Napoli ilk galibiyetini evinde aldı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Napoli, sahasında Legia Varşova'yı 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli ilk galibiyetini evinde aldı
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21 Ekim 2021 23:59
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında İtalyan ekibi Napoli, sahasında Legia Varşova'yı konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken ikinci yarıda Napoli vites yükseltti. Osimhen, Petagna, Politano gibi hücum katkısı veren oyuncular oyuna girince Napoli açıldı ve 76'da Insigne'nin golüyle eşitlik bozuldu. 80. dakikaya gelindiğinde Osimhen'in golüyle fark ikiye çıktı. Maçta son sözü ise 90+3'te Politano söyledi ve mücadele 3-0 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Napoli gruptaki ilk galibiyetini almayı başarırken 4 puana yükseldi. Legia Varşova ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.


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