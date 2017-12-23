Napoli iki kez geriden geldi ve kazandı

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, taraftarı önünde Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Napoli 2 kez geri düşmesine rağmen Sampdoria'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.Napoli'ye Sampdoria karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Allan, 33. dakikada Lorenzo Insigne ve 39. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Sampdoria'nın gollerini ise 2. dakikada Gaston Ramirez ve 27. dakikada penaltıdan Fabio Quagliarella attı.Bu galibiyetin ardından Napoli ligde puanını 45'e çıkarırken, Sampdoria 27 puanda kaldı.