İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli, sahasında Monza'yı konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Ev sahibi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Matteo Politano ve 33. dakikada Khvicha Kvaratskehelia attı.



Napoli, bu sonucun ardından ligde 13 puana ve liderliğe yükseldi. Monza, 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Como'yu konuk edecek. Monza, Roma'yı ağırlayacak.



