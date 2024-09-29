Napoli, iki golle kazandı

Napoli, sahasında ağırladığı Monza'yı 2-0'lık skorla kazandı ve ligde liderliğe yükseldi.

Haber; Sporx.com
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Napoli, iki golle kazandı
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29 Eylül 2024 23:45
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli, sahasında Monza'yı konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Matteo Politano ve 33. dakikada Khvicha Kvaratskehelia attı.

Napoli, bu sonucun ardından ligde 13 puana ve liderliğe yükseldi. Monza, 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Como'yu konuk edecek. Monza, Roma'yı ağırlayacak.

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