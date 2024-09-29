İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli, sahasında Monza'yı konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Matteo Politano ve 33. dakikada Khvicha Kvaratskehelia attı.
Napoli, bu sonucun ardından ligde 13 puana ve liderliğe yükseldi. Monza, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Como'yu konuk edecek. Monza, Roma'yı ağırlayacak.
Ev sahibi Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Matteo Politano ve 33. dakikada Khvicha Kvaratskehelia attı.
Napoli, bu sonucun ardından ligde 13 puana ve liderliğe yükseldi. Monza, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Como'yu konuk edecek. Monza, Roma'yı ağırlayacak.