Napoli geri sayıma geçti: Lukaku

İtalyan ekibi Napoli, Romelu Lukaku transferinde geri sayıma geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Chelsea ile oyuncunun transferinde anlaşma noktasına geldi.
İtalyan ekibi, Chelsea ile transferi için anlaşmak üzere olduğu Lukaku ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transfer için İngiliz ekibi 30 milyon euro + bonus kazanacak.
Son detayların konuşulduğu ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Chelsea ile oyuncunun transferinde anlaşma noktasına geldi.
İtalyan ekibi, Chelsea ile transferi için anlaşmak üzere olduğu Lukaku ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transfer için İngiliz ekibi 30 milyon euro + bonus kazanacak.
Son detayların konuşulduğu ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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