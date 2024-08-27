Napoli geri sayıma geçti: Lukaku

Napoli, Chelsea'den Romelu Lukaku'nun transferinde son aşamaya geldi. İşte detaylar...

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Napoli geri sayıma geçti: Lukaku
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27 Ağustos 2024 15:52
İtalyan ekibi Napoli, Romelu Lukaku transferinde geri sayıma geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Chelsea ile oyuncunun transferinde anlaşma noktasına geldi.

İtalyan ekibi, Chelsea ile transferi için anlaşmak üzere olduğu Lukaku ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transfer için İngiliz ekibi 30 milyon euro + bonus kazanacak.

Son detayların konuşulduğu ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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