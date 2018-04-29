nda kazanan, 3-0'lık skorla Fiorentina oldu. İtalya Serie A'nın 35. haftasındaki mücadele, Artemio Franchi Stadı'nda oynandı.Juventus ile şampiyonluk yarışı veren Napoli, henüz 8. dakikada Koulibaly'nin kırmızı kart görmesiyle şok yaşadı. Fiorentina'ya galibiyeti getiren goller, 34., 62. ve 90+4. dakikada Simeone ile geldi.Bu sonucun ardından Napoli 84 puan ile, lider Juventus'un 4 puan gerisine düştü. Fiorentina ise 3 hafta sonra kazandı ve puanını 54 yaptı.Serie A'nın 36. haftasında Napoli evinde Torino ile karşılaşacakken, Fiorentina deplasmanda Genoa'ya konuk olacak.