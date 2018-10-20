Serie A'da 9. haftada Udinese ile Napoli karşı karşıya geldi.
Juventus'un puan kaybettiği haftada Napoli maça iyi başladı ve 14. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçti.
İlk devreyi 1-0 üstünlükle tamamlayan Napoli, 82. dakikada Dries Mertens ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 85. dakikada Rog söyledi ve Napoli deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltti ve Juventus ile farkı 4'e indirdi. Udinese ise 8 puanda kaldı.
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Juventus'un puan kaybettiği haftada Napoli maça iyi başladı ve 14. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçti.
İlk devreyi 1-0 üstünlükle tamamlayan Napoli, 82. dakikada Dries Mertens ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 85. dakikada Rog söyledi ve Napoli deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltti ve Juventus ile farkı 4'e indirdi. Udinese ise 8 puanda kaldı.
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