Serie A'da 9. haftadailekarşı karşıya geldi.Juventus'un puan kaybettiği haftada Napoli maça iyi başladı ve 14. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçti.İlk devreyi 1-0 üstünlükle tamamlayan Napoli, 82. dakikada Dries Mertens ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 85. dakikada Rog söyledi ve Napoli deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltti ve Juventus ile farkı 4'e indirdi. Udinese ise 8 puanda kaldı.