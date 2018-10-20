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Napoli fırsatı kaçırmadı, Udinese'yi rahat geçti!

Serie A'da 9. haftada Napoli, Juventus'un puan kaybettiği hafada Udinese'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Napoli fırsatı kaçırmadı, Udinese'yi rahat geçti!
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20 Ekim 2018 23:29
Serie A'da 9. haftada Udinese ile Napoli karşı karşıya geldi.

Juventus'un puan kaybettiği haftada Napoli maça iyi başladı ve 14. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçti.

İlk devreyi 1-0 üstünlükle tamamlayan Napoli, 82. dakikada Dries Mertens ile farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 85. dakikada Rog söyledi ve Napoli deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltti ve Juventus ile farkı 4'e indirdi. Udinese ise 8 puanda kaldı.

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