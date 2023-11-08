Napoli, Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Sebastian Szymanski için İtalya devi devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.

, Fotoğraf; AA
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Napoli, Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!
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08 Kasım 2023 13:01
Son güncelleme 08 Kasım 2023 14:01
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor....

19'da 19 yaparak rekorları kıran Fenerbahçe'de süphesiz başarının gizli mimarlarından biri de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ydi.

EN CİDDİ ADAY NAPOLİ

Szymanski, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Polonyalı yıldız için en ciddi aday ise İtalya'nın son şampiyonu Napoli.


Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Serie A ekibi, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Calcionews'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Napoli ocak ayında aralarında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin de olduğu bir transfer harekatına girecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 9 gol, 7 asistlik katkı veren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor."




2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de toplam 19 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı. 

 
 

 

 

 

 

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