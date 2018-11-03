İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 9. dakikasında Insigne ile öne geçen Napoli, 38. dakikada Mertens ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Empoli, 58. dakikada Francesco Caputo'nun golüne engel olamadı ve skor 2-1'e geldi. Napoli, 64. dakikada Mertens ile 3. golü buldu.Son sözleri 90. dakika ve uzatmalarda Milik ve Mertens söyledi ve Napoli, Empoli'yi 5-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 25'e yükseltti. Empoli ise 6 puanda kaldı.