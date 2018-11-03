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Napoli, Empoli'ye gol olup yağdı! 6 gol...

İtalya Serie A'da 11. haftada Napoli, Empoli'yi 5-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Napoli, Empoli'ye gol olup yağdı! 6 gol...
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03 Kasım 2018 00:25
İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesinde Napoli ile Empoli karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 9. dakikasında Insigne ile öne geçen Napoli, 38. dakikada Mertens ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Empoli, 58. dakikada Francesco Caputo'nun golüne engel olamadı ve skor 2-1'e geldi. Napoli, 64. dakikada Mertens ile 3. golü buldu.

Son sözleri 90. dakika ve uzatmalarda Milik ve Mertens söyledi ve Napoli, Empoli'yi 5-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 25'e yükseltti. Empoli ise 6 puanda kaldı.

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