Napoli'den Torreira için teklif!

Galatasaray transfer haberleri: Napoli, Lucas Torreira için Galatasaray'a 15 milyon euro'luk transfer teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli'den Torreira için teklif!
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06 Ağustos 2023 21:11
İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, transfer için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İtalyan temsilcisi, Lucas Torreira için Galatasaray'a teklifte bulundu. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin Uruguaylı orta saha oyuncusunu ısrarla kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray'a teklifinin 15 milyon euro olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki oyuncunun adı daha önce de yine İtalya'dan Lazio ile anılmıştı.

Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Torreira, Galatasaray'da 34 maçta sahaya çıktı. 

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