İtalya Serie A'nın 30. haftasında Napoli, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi.



Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Napoli'de Kim Min Jae 90, Elif Elmas ise 73 dakika sahada kaldı. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen de 73. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Napoli 75, Hellas Verona 23 puana yükseldi.



Napoli, ligde gelecek hafta Juventus deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Bologna'yı konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ