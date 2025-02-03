Napoli'den Maximin için açıklama!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Allan Saint-Maximin ile ilgili, "Henüz bizim oyuncumuz değil. Biraz karmaşık bir durum. Neler olacağını göreceğiz, uğraşıyoruz." diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli'den Maximin için açıklama!
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03 Şubat 2025 11:24
Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesi beklenen Allan Saint-Maximin için İtalya'dan transfer açıklaması geldi.

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Roma ile pazar günü oynadıkları maçtan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Fransız futbolcunun durumuyla ilgili konuştu.

"HENÜZ BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL"

Manna, "Henüz bizim oyuncumuz değil. Biraz karmaşık bir durum. Neler olacağını göreceğiz, uğraşıyoruz." diye konuştu.

"ZAMANA KARŞI YARIŞ"

Öte yandan İtalyan basını, İtalya'da transferin bugün (3 Şubat) bitecek olması nedeniyle Maximin transferinin zamana karşı bir yarış olduğunu duyurdu.

Maximin, Napoli'ye transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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