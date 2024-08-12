Napoli'den Chelsea'ye Lukaku için teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku için Chelsea'ye yaptığı teklif belli oldu.



Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Belçikalı golcü için İngiliz ekibine 25+5 milyon euro'luk bir teklif yaptı.



Teklifin ardından İtalyanlar, Chelsea'den gelecek cevabı beklemeye başladı.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, 47 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU