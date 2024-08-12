Napoli'den Chelsea'ye Lukaku için teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Romelu Lukaku için Chelsea'ya 25+5 milyon euro'luk bir teklif yaptı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den Chelsea'ye Lukaku için teklif
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12 Ağustos 2024 19:36
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku için Chelsea'ye yaptığı teklif belli oldu.

Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Belçikalı golcü için İngiliz ekibine 25+5 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Teklifin ardından İtalyanlar, Chelsea'den gelecek cevabı beklemeye başladı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, 47 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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