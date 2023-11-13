Napoli'de yeni hoca için hedef Conte

Teknik direktör Rudy Garcia ile yolları ayırma kararı alan Napoli'de Başkan Aurelio De Laurentiis'in ilk önceliği Antonio Conte. De Laurentiis, Conte'yi takımın başına getirebilmek için İtalyan çalıştırıcıyı ikna etmeye çalışacak.

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Napoli'de yeni hoca için hedef Conte
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13 Kasım 2023 20:08
Alınan kötü sonuçların ardından Teknik direktör Rudy Garcia ile yolları ayırma kararı alan Napoli'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. 

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, takımın başına düşündüğü ilk isim Antonio Conte.

Aurelio De Laurentiis'in 54 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmeye ikna etmek için Conte ile görüşme yapacağı belirtildi. 

İKİNCİ ADAY IGOR TUDOR 

Haberde, Başkan De Laurentiis'in Hırvat teknik adam Igor Tudor'la da görüşme gerçekleştirdiği aktarılırken, Conte'yi ikna edememesi durumunda Igor Tudor ile anlaşmaya varacağı ifade edildi. 

10 PUAN GERİDE 

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, bu sezon ligde oynadığı 12 maç sonunda 21 puan toplayarak lider Inter'in 10 puan gerisinde dördüncü sırada yer aldı. 

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