Napoli'de yeni hoca için hedef Conte

Alınan kötü sonuçların ardından Teknik direktör Rudy Garcia ile yolları ayırma kararı alan Napoli'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.



Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, takımın başına düşündüğü ilk isim Antonio Conte.



Aurelio De Laurentiis'in 54 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmeye ikna etmek için Conte ile görüşme yapacağı belirtildi.



İKİNCİ ADAY IGOR TUDOR



Haberde, Başkan De Laurentiis'in Hırvat teknik adam Igor Tudor'la da görüşme gerçekleştirdiği aktarılırken, Conte'yi ikna edememesi durumunda Igor Tudor ile anlaşmaya varacağı ifade edildi.



10 PUAN GERİDE



Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Napoli, bu sezon ligde oynadığı 12 maç sonunda 21 puan toplayarak lider Inter'in 10 puan gerisinde dördüncü sırada yer aldı.





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