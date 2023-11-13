Napoli'de Tudor göreve yakın!

Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalyan ekibinde Garcia yerine ilk aday Igor Tudor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de Tudor göreve yakın!
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13 Kasım 2023 08:27
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon takımı şampiyon yapan Luciano Spalletti'nin ardından Rudi Garcia'yı göreve getiren Napoli, Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Garcia ile ayrılığı kısa süre içerisinde açıklayacak.

Napoli'de Garcia yerine düşünülen ilk isim ise son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor.

İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 puan toplayan Napoli, 4. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Real Madrid, Braga ve Union Berlin'in olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.

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