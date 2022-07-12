Napoli'de Koulibaly yerine Kim Min Jae

Napoli, Chelsea'ye transferi yakın olarak gösterilen Kalidou Koulibay'nin yerini doldurmak için harekete geçti.



Sky Sports'ta yer alan haberde; İtalyan ekibinin, Senegalli futbolcu sonrası hedefinin Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae olduğu belirtildi. Napoli'nin, Güney Koreli savunma oyuncusu için sarı-lacivertlilerle görüştüğü aktarıldı.



Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki savunma oyuncusunun adı Fransa'dan da Rennes ile anılıyor.



Fenerbahçe'ye geçen sezon başında transfer olan Kim Min Jae'nin, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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