Napoli'de Koulibaly yerine Kim Min Jae

Napoli'nin, takımdan ayrılması gündemde olan Kalidou Koulibaly yerine Kim Min Jae'yi düşündüğü ve Fenerbahçe ile görüşme yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Napoli'de Koulibaly yerine Kim Min Jae
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12 Temmuz 2022 20:33
Napoli, Chelsea'ye transferi yakın olarak gösterilen Kalidou Koulibay'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan haberde; İtalyan ekibinin, Senegalli futbolcu sonrası hedefinin Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae olduğu belirtildi. Napoli'nin, Güney Koreli savunma oyuncusu için sarı-lacivertlilerle görüştüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki savunma oyuncusunun adı Fransa'dan da Rennes ile anılıyor.

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında transfer olan Kim Min Jae'nin, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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