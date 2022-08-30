Napoli Cristiano Ronaldo'nun kararını bekliyor

Manchester United'ın ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'ya talip olan tek takım konumunda olan Napoli'nin Portekizli süperstarın kararını beklediği belirtildi.



Menajer Jorge Mendes'in daha önce Chelsea, Bayern Münih ve Atletico Madrid'e yüksek maaşı nedeniyle kabul ettiremediği Cristiano Ronaldo'nun Napoli'yle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Transferin son gününe girmeye hazırlanılan şu günlerde Napoli'nin Manchester United'la bonservis pazarlığı yaptığı ancak kiralık anlaşmasının da masada olduğu kaydedildi. Jorge Mendes'in ise Napoli ile ikinci kez görüşme yaptığı ve transferin son gününe kadar nihai kararın verileceği aktarıldı.



OSIMHEN TAKASI DA GÜNDEMDE



İtalyan medyası, Napoli'nin Manchester United tarafından istenen Victor Osimhen'e karşılık Cristiano Ronaldo kozunu kullanmak istediğini duyurdu.



Napoli'nin Osimhen transferi için Manchester United'dan 100 milyon euro bonservise ek olarak Cristiano Ronaldo'nun kiralık anlaşmayla alınması ve maaşının yüzde 70'lik kısmının ise United tarafından karşılanmasını istediği öne sürüldü.



Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo 2003'te Sporting'den Manchester United'a 19 milyon euroya, 2009'da Real Madrid'e 94 milyon euroya, 2018'de Juventus'a 117 milyon euroya ve 2021'de yeniden Manchester United'a 15 milyon euroya transfer olmuştu.



Kendi isteğiyle sezon başı kampının sonuna katılan Cristiano Ronaldo, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 131 dakika süre aldı.





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