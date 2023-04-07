Napoli, bu yaz Kim Min Jae'yi kaybedebilir

Napoli forması giyen Kim Min Jae'nin sözleşmesinde 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer aldığı belirtildi. Manchester United, Liverpool, Tottenham gibi ekiplerin Güney Koreli savunma oyuncusu için bu rakamı ödemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Napoli, bu yaz Kim Min Jae'yi kaybedebilir
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07 Nisan 2023 17:07
Napoli'nin savunma oyuncusu Kim Min Jae, bu yaz takımdan ayrılabilir.

İNGİLİZ EKİPLERİ DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberde, Güney Koreli savunma oyuncusunun yaz aylarında devreye girecek 50 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer aldığı aktarıldı.

Kim ile ilgilenen Manchester United, Liverpool ve Tottenham gibi İngiltere takımlar için bu rakamın cazip olduğu kaydedildi. İngiliz ekiplerinin, 50 milyon euro'yu ödeyecek 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilecekleri ifade edildi.

TEMMUZ AYINDA SADECE 15 GÜN GEÇERLİ

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Kim Min Jae için daha önce yaptığı açıklamada, serbest kalma maddesinin alıcı takımlara göre değişkenlik gösterebileceğini ve yabancı ülkeler için geçerli olan maddenin temmuz ayında sadece 15 gün geçerli olacağını söylemişti.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'de bu sezon 36 maça çıkan Kim Min Jae, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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