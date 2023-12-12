Napoli Braga Maçı Canlı İzle Şifresiz İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Napoli Braga ile karşı karşıya geliyor. Peki, Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Napoli - Braga maçı canlı izleme detayları
Napoli Braga Maçı Canlı İzle
Napoli Braga Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Napoli - Braga maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Bugün
20.45 Lens - Sevilla
20.45 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 Manchester United - Bayern Münih
23.00 Kopenhag - Galatasaray
23.00 Napoli - Braga
23.00 Union Berlin - Real Madrid
23.00 Inter - Real Sociedad
23.00 Salzburg - Benfica
13 Aralık Çarşamba
20.45 Leipzig - Young Boys
20.45 Kızılyıldız - Manchester City
23.00 Atletico Madrid - Lazio
23.00 Celtic - Feyenoord
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
23.00 Newcastle United - Milan
23.00 Porto - Shakhtar Donetsk
23.00 Royal Antwerp - Barcelonaa