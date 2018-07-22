Napoli başkanından Sarri'ye gönderme

Serie A takımlarından'nin başkanı, Chelsea'ye giden eski teknik direktörhakkında konuştu.Sarri hakkında açıklamalarda bulunan De Laurentiis, ''İkimizde geçmiş yıllarda karşılıklı hatalar yaptık. Şimdi o hataları hatırlamıyorum bile. Antrenmanda bazı yaptıkları kabul edilebilir şeyler değildi. Şimdi gelmiş tüm takımı Chelsea'ye taşımaya çalışıyor. Jorginho'yu istedi, verdik. Ancelotti, onsuz da yapabilirim dedi.'' şeklinde konuştu.Öte yandan De Laurentiis, Manchester United'ın sağ beki Matteo Darmian ile ilgilendiklerini belirtirken ''Darmian gibi oyuncuyu her takım ister. İki kanatta da oynayabiliyor. Digne haberleri yalan. Onun kim olduğunu bile bilmiyorum.'' dedi.