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Napoli başkanından Sarri'ye gönderme

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, eski teknik direktör Maurizio Sarri hakkında ilginç sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli başkanından Sarri'ye gönderme
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22 Temmuz 2018 19:59
Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Chelsea'ye giden eski teknik direktör Maurizio Sarri hakkında konuştu.

''TÜM TAKIMI CHELSEA'YE GÖTÜRMEK İSTİYOR''

Sarri hakkında açıklamalarda bulunan De Laurentiis, ''İkimizde geçmiş yıllarda karşılıklı hatalar yaptık. Şimdi o hataları hatırlamıyorum bile. Antrenmanda bazı yaptıkları kabul edilebilir şeyler değildi. Şimdi gelmiş tüm takımı Chelsea'ye taşımaya çalışıyor. Jorginho'yu istedi, verdik. Ancelotti, onsuz da yapabilirim dedi.'' şeklinde konuştu.

''DIGNE KİM BİLMİYORUM''

Öte yandan De Laurentiis, Manchester United'ın sağ beki Matteo Darmian ile ilgilendiklerini belirtirken ''Darmian gibi oyuncuyu her takım ister. İki kanatta da oynayabiliyor. Digne haberleri yalan. Onun kim olduğunu bile bilmiyorum.'' dedi.

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