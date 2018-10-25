Napoli başkanından PSG göndermesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Fransa'da 2-2 berabere kalan'de başkan, yine çarpıcı açıklamalar yaptı.Sivri sözleriyle tanınan Aurelio De Laurentiis, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Fransa'da sadece PSG var. Onun dışındaki takımlarda iş yok.'' diye konuştu.Napoli, deplasmanda son dakikaya kadar önde götürdüğü maçta 90+2'de Di Maria'nın golüne engel olamamış ve maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.