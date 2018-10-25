Napoli başkanından PSG göndermesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Fransa'da 2-2 berabere kalan Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, yine çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sivri sözleriyle tanınan Aurelio De Laurentiis, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Fransa Ligi çok zayıf. Eğer Napoli, Fransa Ligi'nde oynasaydı şampiyon olurdu. Fransa'da sadece PSG var. Onun dışındaki takımlarda iş yok.'' diye konuştu.
Napoli, deplasmanda son dakikaya kadar önde götürdüğü maçta 90+2'de Di Maria'nın golüne engel olamamış ve maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sivri sözleriyle tanınan Aurelio De Laurentiis, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Fransa Ligi çok zayıf. Eğer Napoli, Fransa Ligi'nde oynasaydı şampiyon olurdu. Fransa'da sadece PSG var. Onun dışındaki takımlarda iş yok.'' diye konuştu.
Napoli, deplasmanda son dakikaya kadar önde götürdüğü maçta 90+2'de Di Maria'nın golüne engel olamamış ve maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın