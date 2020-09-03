Napoli Başkanı'ndan ilginç öneri: 'UEFA'yı satın alalım'

Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, UEFA'ya eleştiriler getirdi ve kulübün yeni transferlerini değerlendirdi.



Güney İtalya ekibinin başkanı, UEFA'nın kulüpler tarafından satın alınması gerektiğini ve Şampiyonlar Ligi'nin son durumunu eleştirdi.



"KULÜPLER UEFA'YI ALSIN"



De Laurentiis yaptığı açıklamada; "UEFA'nın yeniden yapılanması lazım. UEFA'yı, kulüpler satın almalı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden bıktık. Şampiyonlar Ligi şarkısına bakın! Ne kadar eski, hiç modern değil. Çocuklar artık bu şarkıyı sevmiyor." dedi.



Yeni transfer Osimhen için konuşan başkan; "Osimhen, her türlü yeterliliğe sahip. O henüz çok genç, çok zorluklardan geçerek buraya geldi. Genç yaşına rağmen, tecrübeyi erkenden kazandı." dedi.



Napoli, İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamladı ve takımın teknik direktörlük koltuğunda Gattuso oturuyor.



