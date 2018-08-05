Napoli Başkanı: ''Stadımız tuvalete benziyor!''

İtalya Serie A takımlarından'nin başkanı, belediyenin kendilerine yardım etmediğini ve statlarının tuvalete benzediğini belirtti.Stadın yenilenmesi konusunda belediyeden bekledikleri yardımı alamadıklarını belirten De Laurentiis, ''Stadımız San Paolo'nun yenilenmesi gerek demekten bıktım artık ama bu konu hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Stadımız gelişmesi yerine daha çok tuvalete benziyor.'' sözlerini kullandı.1959 yılında açılan San Paolo Stadyumu, 60.240 kişi taraftarı ağırlıyor.