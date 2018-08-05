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Napoli Başkanı: ''Stadımız tuvalete benziyor!''

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, statlarının tuvalete benzediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli Başkanı: ''Stadımız tuvalete benziyor!''
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05 Ağustos 2018 17:46
İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, belediyenin kendilerine yardım etmediğini ve statlarının tuvalete benzediğini belirtti.

''ARTIK SÖYLEMEKTEN BIKTIM''

Stadın yenilenmesi konusunda belediyeden bekledikleri yardımı alamadıklarını belirten De Laurentiis, ''Stadımız San Paolo'nun yenilenmesi gerek demekten bıktım artık ama bu konu hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Stadımız gelişmesi yerine daha çok tuvalete benziyor.'' sözlerini kullandı.

1959 yılında açılan San Paolo Stadyumu, 60.240 kişi taraftarı ağırlıyor.

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