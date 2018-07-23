Napoli Başkanı Laurentiis'ten flaş Ochoa açıklaması!

Fulham'a satmaya hazırlanan Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden biri olaniçinsürpriz bir açıklama geldi.Pepe Reina ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir kaleci arayışlarına giren Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, Ochoa hakkında ilginç bir açıklama yaptı.İtalya basınına konuşan Laurentiis, "Ochoa'yı almak kötü bir fikir değil ama şu ana kadar bir temas olup olmadığını bilmiyorum. Ancak kötü bir transfer olmaz" ifadelerini kullandı.Arjantin radyosunun yayınına telefonla bağlanan Standard Liege Teknik Direktörü Olivier Renard, Ochoa için birçok teklif aldıklarını ancak Meksikalı oyuncuyu bırakmayacaklarını ''Ochoa için birçok teklif var ama biz kendisinden çok memnunuz. Bu sezonda da takımda kalmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.Fabri'nin yerine Beşiktaş'ta düşünülen isimlerinde başında Arseanl'den David Ospina ve Standard Liege'den Guillermo Ochoa geliyor.33 yaşındaki Meksikalı kaleci Ochoa, geçtiğimiz sezon Standard formasıyla 38 resmi maçta görev yaptı.