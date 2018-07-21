Napoli Başkanı Laurentiis: ''Ben Napoli'nin Cavani'siyim!''

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, mavi-beyazlı taraftarların Cavani çağrısına ''Ben Napoli'nin Cavani'siyim'' diyerek cevap verdi.
Başkan Laurentiis, geçtiğimiz günlerde Napoli mağazasını ziyaret etti ve taraftarlarla buluştu. Napoli taraftarları, Laurentiis'e alkış ve tezahuratlala destek verdi.
Bir taraftarın ''Başkanım, bize Cavani'yi getirin!'' sözlerine karşılık, ''Ben Napoli'nin Cavani'siyim!'' yanıtını verdi.
Uruguaylı forvet Edinson Cavani, 2010 yılında Napoli'ye transfer olmuş, ardından 64 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.
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Başkan Laurentiis, geçtiğimiz günlerde Napoli mağazasını ziyaret etti ve taraftarlarla buluştu. Napoli taraftarları, Laurentiis'e alkış ve tezahuratlala destek verdi.
Bir taraftarın ''Başkanım, bize Cavani'yi getirin!'' sözlerine karşılık, ''Ben Napoli'nin Cavani'siyim!'' yanıtını verdi.
Uruguaylı forvet Edinson Cavani, 2010 yılında Napoli'ye transfer olmuş, ardından 64 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın