Napoli Başkanı De Laurentiis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Napoli Başkanı De Laurentiis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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10 Eylül 2020 13:17
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan De Laurentiis'in dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.

Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki De Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.



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