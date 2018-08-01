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Napoli Başkanı De Laurentiis, Bari'yi satın aldı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, iflasını açıklayan Bari'nin yeni sahibi oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli Başkanı De Laurentiis, Bari'yi satın aldı
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01 Ağustos 2018 00:44
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasını açıklayan Bari'nin yeni sahibi oldu.

Son yıllarda yaşadığı mali sorunların zirveye çıkmasının ardından iflasını açıklayan ve gelecek sezon bir dönem Parma'nın yaptığı gibi Serie D'de mücadele edecek Bari'nin yeni sahibi Aurelio De Laurentiis oldu.

Aynı zamanda Napoli'nin de başkanlığını yapan Aurelio De Laurentiis, böylece İtalya'da iki takımın başında yer almış olacak.

Bari'nin yeni başkanıyla birlikte iflasını açıkladığı için isim değişikliğine de gitmesi bekleniyor. Kanunlara göre ilk yılında farklı bir isimle mücadele etmesi beklenen Bari, daha sonra eski ismini satın alma hakkına da sahip...



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