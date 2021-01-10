Napoli, 90'da Bakayoko'yla galibiyete uçtu

İtalya Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Udinese ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Napoli üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmada Napoli'nin golleri 15. dakikada penaltıda Insigne ve 90. dakikada Bakayoko'dan geldi. Udinese'nin golü ise 27. dakikada Lasagna'dan geldi.



Udinese'de Tolgay Arslan maç ilk 11'de başladı. Tolgay, 72. dakikada yerini Walace'a bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 31 yaptı ve 5. sırada yer aldı. Udinese ise 16 puanla 13. sırada yer alıyor.



Napoli, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Empoli ile karşılaşacak. Udinese ise aynı haftada Sampdoria'ya konuk olacak.



