Napoli 90+5'te 3 puanı kaptı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napoli ile Udinese, Stadio San Paolo'da karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1'lik Napoli galibiyeti ile sona erdi.



Karşılaşmada Udinese'nin golü 22. dakikada Rodrigo De Paul'den geldi. Napoli'nin golleri ise 31. dakikada Arkadiusz Milik ve 90+5'te Matteo Politano'dan geldi.



Napoli bu sonuçla puanını 56 yaparken, Milan'ın önüne geçerek 6. sırada yer aldı. Napoli, Serie A'nın 35. haftasında Parma'ya konuk olacak.



Udinese, aldığı sonuçla 36 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı. Udinese, Serie A'da 35. hafta maçında sahasında Juventus ile karşılaşacak.



