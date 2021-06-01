Naomi Osaka, Fransa Açık'tan çekildi

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda basın toplantısına katılmadığı için "ihraç" tehdidiyle karşı karşıya kalan Naomi Osaka, turnuvadan çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Naomi Osaka, Fransa Açık'tan çekildi
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01 Haziran 2021 00:19
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda basın toplantısına katılmadığı için "ihraç" tehdidiyle karşı karşıya kalan Naomi Osaka, turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Osaka, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılında şampiyon olduğu ABD Açık'tan beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirtti.

İçe dönük bir yapısı olduğunu ve medya önünde büyük stres yaşadığını kaydeden 23 yaşındaki Japon tenisçi, "Paris'te zaten savunmasız ve endişeli hissediyordum. Kendimle ilgilenmemin ve basın toplantılarını atlamanın daha iyi olacağını düşündüm. Şu anda turnuva, diğer oyuncular ve kendi iyiliğim için en iyi şeyin çekilmem olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Açık yetkililerinden özür dilediğini de aktaran Osaka, kortlardan bir süre uzak kalacağını kaydetti.

Osaka, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, sporculara defalarca cevapladıkları soruların sorulduğunu ifade ederek, ruh sağlığını korumak adına basın toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu.

Dünkü ilk tur maçının ardından basının karşısına çıkmadığı için 15 bin dolar para cezası verilen Osaka'nın, medya boykotunu sürdürmesi halinde turnuvadan ihraç edilebileceği belirtilmişti.

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