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Naomi Osaka, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Naomi Osaka Avustralya Açık tek kadınlarda yarı finale çıktı.

Kaynak: AA
Naomi Osaka, Avustralya Açık'ta yarı finalde
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23 Ocak 2019 06:51
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina çeyrek finalde karşılaştı.

Rod Laver Arena'da sabah seansının ilk maçında Japon raket Osaka, ilk seti 6-4, ikinci seti ise 6-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Naomi Osaka, yarı finalde 16 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Pliskova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak.

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