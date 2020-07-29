Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2020 18:15
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekipten yapılan açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için