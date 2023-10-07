Nantes zor deplasmanda kazandı

Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Nantes zor deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 00:03
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu.

Stade de la Meinau'da oynanan maçı Nantes 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Marcus Coco sessizliği bozan isim olurken 57'de Moutoussamy farkı ikiye çıkardı. Strasbourg 90+2'de Moise Sahi Dion'un golüyle farkı bire indirse de puan için yeterli olmadı ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Nantes puanını 11'e yükseltti, Strasbourg ise 10 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery