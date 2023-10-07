Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nantes, deplasmanda Strasbourg'a konuk oldu.



Stade de la Meinau'da oynanan maçı Nantes 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Marcus Coco sessizliği bozan isim olurken 57'de Moutoussamy farkı ikiye çıkardı. Strasbourg 90+2'de Moise Sahi Dion'un golüyle farkı bire indirse de puan için yeterli olmadı ve mücadele 2-1 sona erdi.



Bu sonuçla Nantes puanını 11'e yükseltti, Strasbourg ise 10 puanda kaldı.



