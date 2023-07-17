'dan Mustafa Muhammed'in bonservisini 5,5 Milyon euro ödeyerek satın alan, Berkan Kutlu'nun ardından'ügündemine aldı.Ludovic Blas'ı 15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e gönderen Nantes, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer etmek için harekete geçti.Sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetimi, 8-10 milyon euro arasında gelebilecek bir teklife olumlu cevap verebilir.Geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkan 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün için resmi teklif gelmesi halinde, sarı-kırmızılıların masaya oturması bekleniyor.