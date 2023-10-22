Nantes'tan son 5 maçta 4. galibiyet!

Ligue 1 9. hafta maçında Nantes, sahasında Montpellier ile karşılaştı.



Mücadeleyi Nantes 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Florent Mollet ve74. dakikada Abdoul Kader Bamba attı.



Nantes'te Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed, cezası sebebiyle maçta forma giyemedi.



Alınan bu sonuçla birlikte Nantes puanını 14'e yükseltti. Ev sahibi ekip ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet aldı, 1 kez kaybetti. Montpellier ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Lens'e konuk olacak. Montpellier ise Toulouse'u ağırlayacak.



Aynı saatte oynanan diğer karşılaşmaların sonucu ise şöyle:



Lille 1-0 Brest

Toulouse 1-1 Reims



