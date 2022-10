Nantes'tan Mustafa Muhammed kararı!

Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları golcü oyuncu Mustafa Muhammed ile ilgili kararını verdi.



24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti.



Transfer her an bitebilir



Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.



Galatasaray, Mustafa Muhammed'den ne kadar kazanacak?



Öte yandan, Galatasaray bu durumda Mustafa Muhammed'den 5 milyon 750 bin Euro kazanacak.



Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takımın Kamu Aydınlatma Plartformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."



Bu sezonki performansı



Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mustafa Muhammed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.



Galatasaray, 24 yaşındaki golcü oyuncuyu Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten 4 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. Aslan ile 58 maça çıkan Mohamed, 17 gol ve 5 asist kaydetti.





