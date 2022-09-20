Nantes, Mustafa'nın bonservisini alıyor!

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiralık olarak verdiği Mustafa Muhammed, takımının vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu. Fransız ekibi, Mısırlı golcünün bonservisi almayı düşünüyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; EPA
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Nantes, Mustafa'nın bonservisini alıyor!
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20 Eylül 2022 16:22
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak.

CICALDAU VE MORUTAN'DA SON DURUM

Bu arada Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ittihad takımına kiralanan Alexandru Cicaldau, 4 maçta süre alırken, takımına skor katkısı yapamadı.

İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan ise 6 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı. Galatasaray geçen yaz transfer ettiği Cicaldau ve Morutan için 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 




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