Nantes, Mustafa'nın bonservisini alıyor!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.



Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.



Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak.



CICALDAU VE MORUTAN'DA SON DURUM



Bu arada Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ittihad takımına kiralanan Alexandru Cicaldau, 4 maçta süre alırken, takımına skor katkısı yapamadı.



İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan ise 6 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı. Galatasaray geçen yaz transfer ettiği Cicaldau ve Morutan için 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.









