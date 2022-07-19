Nantes, Mustafa Muhammed teklifini güncelledi

MUSTAFA MUHAMMED DE AYRILMAK İSTİYOR

Mustafa Muhammed'i Transfer etmek isteyen Nantes ile Galatasaray arasında devam eden pazarlıklar hız kazandı.Mısırlı golcüde ısrarcı olan Fransız ekibi kiralama formülü onay görmeyince sarı kırmızılılara yeni bir teklif sundu.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, önerisini revize eden Nantes zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray'a 6 milyon Euro teklif etti. Sarı kırmızılı kulüp ise 10 milyon Euro'luk talebini 8 milyon Euro'ya düşürdü.Nantes'ın rakamı yükseltmesi halinde yönetimin bu transfere onay verip imzaları atması bekleniyor.Kamptaki performansı teknik heyet tarafından yeterli görülmeyen Mustafa Muhammed'in de Nantes'a gitmek istediği öğrenildi.