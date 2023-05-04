Nantes'a ligde kalma yolunda ağır darbe

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Eric Roy'un ekibi Brest ile Antoine Kombouare'nin yönetimindeki Nantes karşı karşıya geldi.
Francis-Le Bie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Brest 2-0 kazanırken goller Jeremey Le Douaron ve 35. dakikada Mathias Pereira kaydetti. Nantes'ın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Brest puanını 35'e yükseltirken, Nantes 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Brest deplasmanda Lorient ile karşılaşırken, Nantes evinde Strasbourg'u ağırlayacak.
Francis-Le Bie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Brest 2-0 kazanırken goller Jeremey Le Douaron ve 35. dakikada Mathias Pereira kaydetti. Nantes'ın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Brest puanını 35'e yükseltirken, Nantes 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Brest deplasmanda Lorient ile karşılaşırken, Nantes evinde Strasbourg'u ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ